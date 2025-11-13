Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:27 Compartir

EL SEÑOR DON Juan Perdomo Rodríguez

(Vdo. de Margarita González Santana)

QUE FALLECIÓ EN FIRGAS EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 97 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Ramón, Juan Luis, Hilario, Carlos Antonio, Bernardo, Margarita y Juana Rosa Perdomo González; hijos políticos, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL que tendrá lugar MAÑANA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia San Roque de Firgas; favor por el que les quedarán profundamente agradecidos

Villa de Firgas, a 13 de noviembre de 2025