Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025

Juan Jesús Jiménez Díaz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:10

EL SEÑOR DON

Juan Jesús Jiménez Díaz

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Tu amorcito: Angie; hermanos: Antonio y Pedro; cuñada: Maribel y cuñado: José; sobrinas, sobrinos, hermanos políticos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 2025

