Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON Juan Francisco Castellano González

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Juana María Mederos Gordillo; hijos: Cisco, Davi y Aday Castellano Mederos; hijas políticas: Cristina, Mérida y Dunia; Nietos: Indira, Ariadna, Ainara, Leire, Ariday y Yaneisy; hermanos: Félix, José Antonio, Carmen y Yaya; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY A LAS 15:45 HORAS, desde el velatorio de San Isidro de Gáldar a la parroquia de Santiago Apóstol (Gáldar) donde se oficiará una misa funeral corpore in sepulto y desde allí al crematorio de San Isidro de Gáldar para proceder a su INCINERACIÓN

Gáldar, a 5 de septiembre de 2025