Josefa Cabrera Duarte
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:06
LA SEÑORA DOÑA
Josefa Cabrera Duarte
QUE FALLECIÓ EN PLAYA DE ARINAGA, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 69 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus padres: Maximino Cabrera Torres (†) y Dolores Duarte Saavedra (†); hermanos: Nicolás Maximino y Ramira Cabrera Duarte; hermano político: Juan José Sánchez Reyes; sobrinos: Arnaldo, Néstor y Pablo Sánchez Cabrera; tíos, primos, sobrinos nietos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 12:00 HORAS, desde el Velatorio de Playa de Arinaga, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la Parroquia de Nuestra Señora del Pino (Playa de Arinaga), donde se le dará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Cementerio de San Sebastián (Agüimes); favores que agradecerán profundamente
Playa de Arinaga, a 26 de noviembre de 2025