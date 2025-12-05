Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Torres Fernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

José Torres Fernández

(Viudo de Doña Inmaculada Asensio Herrera)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Cristina y José Luis Torres Asensio; nietos: Yeremay, Leire y Lucas; bisnieto: Yadiel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY VIERNES, A LAS 15:30 HORAS, en el Tanatorio Fucasa Grupo Mémora (C/ Arguineguín, nº 24), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2025

