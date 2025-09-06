Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:08 Compartir

EL SEÑOR DON José Miguel Limiñana Jorge

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Juana Rosa Ramos Déniz; hijos: Miguel y Roberto Limiñana Ramos; hermanos, sobrinos, primos, amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma, y se sirvan a asistir a la MISA FUNERAL que en sufragio tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 6 DE SEPTIEMBRE, A LAS 13:00 HORAS en la capilla del Tanatorio San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2025