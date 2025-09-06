José Galván Pérez
Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:08
EL SEÑOR DON
José Galván Pérez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 14:00 HORAS desde el Tanatorio Mémora Fucasa (calle Arguineguín, 24, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio del Puerto; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2025
