Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025

José Galván Pérez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:08

EL SEÑOR DON

José Galván Pérez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 14:00 HORAS desde el Tanatorio Mémora Fucasa (calle Arguineguín, 24, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio del Puerto; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  5. 5 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 ¿Son efectivas las cámaras contra la inseguridad? Arenales rebaja los delitos en un 20%
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 José Galván Pérez

José Galván Pérez