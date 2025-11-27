José Antonio García Martín
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:06
José Antonio García Martín
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 65 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD
Su esposa: Paqui Benítez Ramos; sus hijos: Adrián y Borja García Benítez; hermanas: Encarni y Susana García Martín; y la familia Benítez Ramos
RUEGAN una oración por su alma
NOTA: El velatorio se encuentra en la sala 103 del tanatorio San Miguel
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2025