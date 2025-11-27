Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jueves 27 de noviembre de 2025

José Antonio García Martín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:06

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 65 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Paqui Benítez Ramos; sus hijos: Adrián y Borja García Benítez; hermanas: Encarni y Susana García Martín; y la familia Benítez Ramos

RUEGAN una oración por su alma

NOTA: El velatorio se encuentra en la sala 103 del tanatorio San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2025

