Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09

EL SEÑOR DON Jorge Díaz Cutillas

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 75 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Indra Partabrai Uttumchandani; hijos: Jorge y Carolina Díaz Partabrai; hija política: Arminda Rodríguez Martel; nietos: Jorge y Mario Díaz Rodríguez e Indra Betancor Díaz; hermanos: Luis, Nena, Charo, Ana María, Álvaro, Cristina y Alejandro Díaz Cutillas; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de septiembre de 2025