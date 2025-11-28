Iván Ortega Montesdeoca

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 58 AÑOS DE EDAD

Sus padres: Matilde Montesdeoca Vico y Juan Ortega Martín (†); su hermana: Celia Ortega Montesdeoca y Alicia Ortega Montesdeoca; primos, tíos y demás familia

Su capilla ardiente se encuentra instalada, en la sala 206 del Tanatorio San Miguel, siendo su INCINERACIÓN, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, A LAS 00:30 HORAS

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2025

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9 Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio
  10. 10 Los perros de la Policía Local no dejan dormir a La Paterna

