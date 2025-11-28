Iván Ortega Montesdeoca
Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08
Iván Ortega Montesdeoca
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 58 AÑOS DE EDAD
Sus padres: Matilde Montesdeoca Vico y Juan Ortega Martín (†); su hermana: Celia Ortega Montesdeoca y Alicia Ortega Montesdeoca; primos, tíos y demás familia
Su capilla ardiente se encuentra instalada, en la sala 206 del Tanatorio San Miguel, siendo su INCINERACIÓN, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, A LAS 00:30 HORAS
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2025