Humberto Arencibia Rodríguez
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:25
EL SEÑOR DON
Humberto Arencibia Rodríguez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Mª Dolores Romero López; sus hijos: Humberto y Alejandro Arencibia Romero; su hija política: Verónica; sus nietas: Hekla y Katla; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO JUEVES DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Francisco de Asís (Las Palmas); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2025
