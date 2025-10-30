Jueves, 30 de octubre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Gonzalo Rodríguez Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Carmen Granado Herrera; hijos: Juan Manuel, Gloria y Naira Rodríguez Granado; hijos políticos: Mercedes y David; nietos: Néstor y Daniel; hermanos: María Dolores, Juan, Blasina, Gilberto y Vicente (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 15:30 HORAS, en el Tanatorio Fucasa Grupo Mémora (C/ Arguineguín, nº 24), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de 2025