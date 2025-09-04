Francisco José Perdomo Méndez
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Francisco José Perdomo Méndez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: María Isabel González Vega; hijos: Francisco Joel y Laura; hermana: Matilde Perdomo Méndez; hermanos políticos: Juan Sánchez González; Ana y Jonay González Vega; sobrinos: Melany, Indira, Cristian, Alejandro, Daniel, David y Yanira; primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA VIERNES, A LAS 00:30 HORAS, (madrugada del jueves al viernes), en el Tanatorio Albia San Miguel (Calle Aldea Blanca, 3. Urb. Industrial Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025
