Francisco Baltasar López Peñate
Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Francisco Baltasar López Peñate
QUE FALLECIÓ EN TELDE (NATURAL DE VALSEQUILLO), EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hermanos: María Dolores, José Andrés, Eulogia, Manuel (Benigno) y Carlos (†) López Peñate; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar el PRÓXIMO MARTES DÍA 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Miguel (Valsequillo); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Valsequillo, a 2 de noviembre de 2025