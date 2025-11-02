Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francisco Baltasar López Peñate

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Francisco Baltasar López Peñate

QUE FALLECIÓ EN TELDE (NATURAL DE VALSEQUILLO), EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: María Dolores, José Andrés, Eulogia, Manuel (Benigno) y Carlos (†) López Peñate; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar el PRÓXIMO MARTES DÍA 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Miguel (Valsequillo); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Valsequillo, a 2 de noviembre de 2025

