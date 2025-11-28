Francisca Eugenio Guerra
Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08
DOÑA
Francisca Eugenio Guerra
(Viuda de Don Miguel Ramírez García)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Hijos: Paqui, José Miguel, Felona, Enrique y Nani; hijos políticos: Alonso (†), Nuria, Tony, Laureen y Sergio; nietos: Javier, Irene, Yaiza, Sarah, Lara, Alba, Paula, Cira, Berta y Ana; bisnietos, hermanos y quiénes le han cuidado y querido hasta el último momento: Ana Loida, Yohandri, Raúl y Rosmery
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 28 DE NOVIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio de San Lázaro, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2025