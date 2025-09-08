Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Francisca Delgado Benítez

(Viuda de Don Mario Jorge Garrote Socorro)

QUE FALLECIÓ EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Mario Jorge (†), Magdalena, Lizardo y Sonia Garrote Delgado; hijos políticos: Carlos González Martín, Inmaculada Cazorla Suárez; nietos: Magdalena, Carlos, Daniel, Wendy y Eva; bisnietos: Leire, Carlos Francisco, Nerea y Noe; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar MAÑANA MARTES DÍA 9, A LAS 10:00 HORAS, desde el Tanatorio Miller Bajo al Cementerio de San Lázaro, donde tendrá lugar su sepultura; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de septiembre de 2025