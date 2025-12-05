Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Enrique Delgado del Real

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Silvia García Peña; sus hijos: Pilar, Enrique, Cristina, Alejandro y Gabriela; hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 5 DE DICIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS, en el Crematorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2025