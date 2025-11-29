Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:10 Compartir

EL SEÑOR DON Domingo Romero Caballero

QUE FALLECIÓ EN CARRIZAL DE INGENIO, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Concepción Vega Viera; hijos: Dámaso, Regina, Domingo y José Matías Romero Vega; hijos políticos: Noelia Valerón, Juan Manuel Marante y Dácil Ortega; nietos: Cristina, Nerea, Gara, Leyre, Iván e Isora; hermanos: Francisca (†), María Jesús, Juan (†), José, Francisco (†) y Victoriano Romero Caballero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Su SEPELIO tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, desde el Tanatorio de Ingenio, donde se celebrará la Palabra de Dios y desde allí al Crematorio del Sureste, donde A LAS 18:30 HORAS, tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN; así como a su FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO MARTES DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Sebastián de Agüimes; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Carrizal de Ingenio, a 29 de noviembre de 2025