Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de septiembre de 2025

Cristóbal del Rosario Medina

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04

EL DOCTOR DON

Cristóbal del Rosario Medina

(CAN de Gran Canaria de Las Ciencias)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL MIÉRCOLES DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EL PRESIDENTE Y CORPORACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

EXPRESAN sus más profundo sentimiento de condolencia, por tan sensible pérdida

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025

