Cristóbal del Rosario Medina
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04
EL DOCTOR DON
Cristóbal del Rosario Medina
(CAN de Gran Canaria de Las Ciencias)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL MIÉRCOLES DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
EL PRESIDENTE Y CORPORACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
EXPRESAN sus más profundo sentimiento de condolencia, por tan sensible pérdida
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025
