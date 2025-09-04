Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Cristóbal César del Rosario Medina

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD

Su esposa, hijos, nietos y familiares

Les comunican a sus amigos y a todos los que le querían, su fallecimiento, deseando que lo conserven en su recuerdo

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025