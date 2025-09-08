Cipriano García Moreno
Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:09
EL SEÑOR DON
Cipriano García Moreno
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Felipa Betancort Tacoronte; sus hijas: Loli y Lidia García Betancort; sus hijos políticos: Geño y Paco Rodríguez; sus nietos: Raquel, Carla, Alexia y David; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio de San Isidro de Gáldar, donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio de San Isidro, donde se le dará sepultura; y a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar el MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Nuestra Señora de Los Desamparados (El Barrial); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de septiembre de 2025
