César González García-Tuñón
Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
César González García-Tuñón
(Médico)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Chiqui González Rivero; hijos: César y Jessi, Beatriz y Luis, Alfonso y Elena, Pablo y Sabri; nietos: Juan Carlos, Luis, Marta, Paula, Valeria, Pablo, Alfonso y Alejandra; y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY SÁBADO, A LAS 14:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio de San Lázaro; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2025