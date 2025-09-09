Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 9 de septiembre de 2025

Casilda Santana Peñate

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:25

DOÑA

Casilda Santana Peñate

(Paula)

-Viuda de Antonio Marañón García-

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA POR SU FAMILIA

Sus hijos: Mari, Toni, Javier (†), Mati, Carmelo, Mari Carmen, Fela (†) y Juan; sus nietos: Cathaysa, Juan Antonio, Jonathan, Carlos, Javier, Marta, Lucas, Laura, Ana, Estefy, Noe y Alberto; sus bisnietos: Ingrid, Liam, Martín y Juanjo

Piden a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, A LAS 13:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (Las Palmas de Gran Canaria), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; posteriormente A LAS 15:00 HORAS, será su acto de INHUMACIÓN en el Cementerio de San Lázaro; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2025

