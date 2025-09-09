Casilda Santana Peñate
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:25
DOÑA
Casilda Santana Peñate
(Paula)
-Viuda de Antonio Marañón García-
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA POR SU FAMILIA
Sus hijos: Mari, Toni, Javier (†), Mati, Carmelo, Mari Carmen, Fela (†) y Juan; sus nietos: Cathaysa, Juan Antonio, Jonathan, Carlos, Javier, Marta, Lucas, Laura, Ana, Estefy, Noe y Alberto; sus bisnietos: Ingrid, Liam, Martín y Juanjo
Piden a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, A LAS 13:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (Las Palmas de Gran Canaria), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; posteriormente A LAS 15:00 HORAS, será su acto de INHUMACIÓN en el Cementerio de San Lázaro; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.