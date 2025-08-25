Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carmen González Vera

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:14

LA SEÑORA DOÑA

Carmen González Vera

QUE FALLECIÓ EN PUERTO DEL ROSARIO, EL 24 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Francisco Montelongo Reyes; hijos: Mari Carmen, Águeda, Belinda, Francisco y Lucía Montelongo González; hijos políticos: Manolo, Alejandro, Ángel y Elisabete; nietos: María, Adán, Carlota, Cristina, Fran, Carmen, Tito, Daniela, Yannick y Eydan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su SEPELIO que tendrá lugar HOY LUNES 25-08-2025, A LAS 17.30 HORAS, en la Capilla Tanatorio Cira Ruíz, en Puerto del Rosario, y desde allí al cementerio de dicha localidad, favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Puerto del Rosario, a 25 de agosto de 2025

