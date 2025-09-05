Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Carmen Delia González Auyanet

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 62 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Scherezade, Acaymo, Antonio, José Manuel y Kevin; hijo político: Acorán Medina Hernández; nietos: Jese, Acorán, Luis Yanet, Ciara, Aisha e India; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY VIERNES A LAS 15:30 HORAS desde el tanatorio Las Rubiesas (Telde), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hasta el cementerio de San Gregorio; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Telde, a 5 de septiembre de 2025