Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03

Bruno Toledo Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Feliciana Adelina Santiago Pérez; hijos: Eulalia, Luis Ignacio, Juan Bruno, María Lourdes y Octavio Manuel Toledo Santiago; hijos políticos: José Santana, Jorge López y Elena Moreno; nietos: Jorge, Hernán y Bruno; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su capilla ardiente, que se encuentra en el Tanatorio Albia San Miguel. El comienzo de su ENTIERRO será HOY DÍA 11 DE NOVIEMBRE, A LAS 16:00 HORAS, hacia el Cementerio de San Lázaro. Recordarles e invitarles a su MISA FUNERAL, que tendrá lugar el VIERNES DÍA 21 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de San Roque (Firgas)

Nota: El velatorio se encuentra en la Sala 104 del Tanatorio San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 2025