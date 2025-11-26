Benito del Rosario Velázquez
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:07
EL SEÑOR DON
Benito del Rosario Velázquez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Olga Martín Talavera; sus hijos: Benito, Francisco y Maricarmen del Rosario Martín; sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2025