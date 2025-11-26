Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Benito del Rosario Velázquez

EL SEÑOR DON

Benito del Rosario Velázquez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Olga Martín Talavera; sus hijos: Benito, Francisco y Maricarmen del Rosario Martín; sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2025

