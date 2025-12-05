Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Antonio José González Bordón

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 66 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY VIERNES, A LAS 16:00 HORAS, desde el Velatorio de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio de San Rafael; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 5 de diciembre de 2025