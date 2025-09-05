Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ana María Ávila Acosta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

Ana María Ávila Acosta

(Viuda de Don Gabriel Pérez Santana)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SS.SS. Y LA B.A. DE SU SANTIDAD

Sus hijos: Francisco Gabriel, Yvonne Esther y Mónica de Jesús Pérez Ávila; hijos políticos; Lourdes, María Dolores, Francisco Javier, Pedro y Carlos; sus nietos: Yurena, Francisco Gabriel(†), Javier, Lucía, Alejandro, Francisco René y Alejandro Gabriel; bisnietos: Eneko y Leyre; hermanos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y se sirvan asistir a la INCINERACIÓN que tendrá lugar en el Tanatorio Albia San Miguel, EL VIERNES DÍA 5 A LAS 14:00 HORAS, c/ Aldea Blanca nº3 Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2025

