Ana María Ávila Acosta
Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04
Ana María Ávila Acosta
(Viuda de Don Gabriel Pérez Santana)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SS.SS. Y LA B.A. DE SU SANTIDAD
Sus hijos: Francisco Gabriel, Yvonne Esther y Mónica de Jesús Pérez Ávila; hijos políticos; Lourdes, María Dolores, Francisco Javier, Pedro y Carlos; sus nietos: Yurena, Francisco Gabriel(†), Javier, Lucía, Alejandro, Francisco René y Alejandro Gabriel; bisnietos: Eneko y Leyre; hermanos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y se sirvan asistir a la INCINERACIÓN que tendrá lugar en el Tanatorio Albia San Miguel, EL VIERNES DÍA 5 A LAS 14:00 HORAS, c/ Aldea Blanca nº3 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2025
