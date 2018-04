Radares para ver venir la lluvia

La consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, anunció ayer en el Parlamento de Canarias, la licitación en las próximas semanas de 56 microrradares y sensores para la predicción meteorológica en las islas. Barreto explicó que se trata de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático que llevará a cabo el Observatorio Canario del Cambio Climático.

Barreto, que compareció en comisión parlamentaria a instancias de Podemos, se apresuró a explicar que esos sensores y radares vienen a «completar y complementar» las predicciones meteorológicas que realiza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero insistió en que Canarias quiere dotarse de un sistema de meteorología propio.

La colocación de esos 56 sensores y microrradares no buscan otra cosa que facilitar «predicciones que ahora no contemplan ni han contemplados ninguno de los efectos localizados» que se dan en las islas y, además, permitan distinguir por qué un fenómeno no afecta igual a distintas zonas en Canarias, dijo la consejera. Se trata de predecir de forma certera tormentas y precipitación.

Será la empresa pública Grafcan, que tiene toda la información básica del territorio en Canarias, quien, a través de una encomienda de gestión, despliegue la red canaria de observación meteorológica que, además de mejorar la predicción, recopilará datos para «contar de forma urgente una serie histórica de la evolución del clima que permita conocer qué ha sucedido hasta ahora y que depara el cambio climático a Canarias», dijo la consejera.

Después de un estudio en el que Grafcan y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) contabilizaron el instrumental meteorológico que distintos organismos tienen desplegado en las islas e identificaron las zonas sin cobertura y, por tanto, con información meteorológica insuficiente, han propuesto desplegar las 56 estaciones: cuatro en El Hierro, ocho en La Palma, seis en La Gomera, 13 en Tenerife, 13 en Gran Canaria, siete en Fuerteventura y cinco en Lanzarote.