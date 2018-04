Luna llena de abril 2018: la luna rosa

Nuestro satélite entró en fase de luna llena en la madrugada del domingo 29 al lunes 30 de abril. A las 02:58 (hora peninsular) se produjo el momento de luna llena. Sin embargo, si no observas la luna con frecuencia, tanto el día anterior como el día posterior parecerá estar completamente iluminada. No es el 100%, pero sí más de un 96%, por lo que no tendrás que esperar a la madrugada si solo quieres disfrutar de nuestro satélite en todo su esplendor.

Como siempre, si lo que quieres es sacar una fotografía bonita de nuestro satélite, es recomendable esperar. Durante la fase de luna llena, su superficie está iluminada directamente por el Sol, de manera que las sombras son pequeñas y poco vistosas. Si esperas a la fase de cuarto menguante, que se producirá en algo más de una semana, podrás fotografiar su superficie. Del mismo modo, la fase de luna llena implica que la observación del firmamento será algo más complicada.

Estas fechas son las peores para observar objetos tenues como nebulosas y ciertas galaxias. Sin embargo, no supondrá ningún problema para observar muchos otros objetos celestes. Si lo que quieres es observar los objetos más tenues, es aconsejable esperar a que llegue la fase de luna nueva. De esta manera, al no tener que competir con su brillo, podrás observar esos objetos con mucha más facilidad, especialmente desde cielos muy oscuros.