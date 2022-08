Miles de personas de todo el mundo han asistido a la vigilia por el 45 aniversario de la muerte de Elvis Presley. El cantante de éxitos como Love me tender, Jail House Rock, Can´t help falling in love, If I can dream, That's all right o Heartbreak hotel, falleció el 16 de agosto de 1977 (42 años) en Memphis (Estados Unidos) a causa de un infarto agudo de miocardio.

Cientos de velas iluminaron la noche en el exterior de la residencia de Graceland, en Memphis, según publica Colpisa.

Con un discurso de la viuda de Presley, Priscilla, se agradeció a los fans la devoción por el icono de la música y su música