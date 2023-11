La videollamada de Harry y Meghan a Carlos III por su 75 cumpleaños

El pasado martes, 14 de noviembre, el Carlos III celebró su 75 cumpleaños y con motivo de tan importante fecha su hijo Harry no dudó en contactarlo mediante videollamada para felicitarle. Una llamada que se ha interpretado como un acercamiento entre padre e hijo, que llevan distanciados desde que el duque de Sussex decidiera abandonar sus obligaciones con la corona para trasladarse junto a su familia a Estados Unidos, en 2020. La relación entre ambos se ha ido deteriorando con la sucesión de entrevistas concedidas por el hijo menor de Diana de Gales y terminó de romperse con la publicación de sus memorias, 'En la sombra'.

La distancia entre ambos se escenificó con la visita relámpago de Harry a la coronación de Carlos III, a la que acudió sin su mujer. Sin embargo, parece que este último contacto es un primer paso hacia la reconciliación. De hecho, además del duque de Sussex, su esposa también intervino en la conversación para felicitar a su suegro, al que no ve en persona desde septiembre de 2022, cuando acudió al funeral de Isabel II.

Además, Harry le tenía preparada una sorpresa a su padre: un vídeo de sus dos hijos, Archie, de 4 años, y Lilibet, de 2, cantado a su abuelo el 'Cumpleaños Feliz', según ha detallado el 'Daily Telegraph'.

Lo duques de Sussex informaron a través de un portavoz de que no habían sido invitados a la fiesta que Carlos III había organizado con motivo de su natalicio, desmintiendo de este modo las informaciones publicadas por los tabloides británicos que apuntaban a que habían sido ellos quienes habían declinado la invitación. Sin embargo, parece que eso no ha sido óbice para que el matrimonio haya decidido estar a su lado desde la distancia.

Una felicitación filtrada

A principios de año, tras el lanzamiento de sus memorias, Harry ya habló de su deseo de reconciliarse con su familia. «Amo a mi padre, a mi hermano, a mi familia y siempre lo haré. Nada de lo que he dicho en este libro o de otra manera ha sido con la intención de hacerles daño o lastimarlos», aseguró, al tiempo que se mostró dispuesto a recuperar a su padre y a su hermano.

Sin embargo, parece que este acercamiento no ha sentado bien a todos. 'Page Six' recoge que «a los conocedores del palacio no les hace ninguna gracia». Fuentes cercanas a la familia real británica tildan a Harry y a Meghan de «totalmente hipócritas» por no mantener la llamada de teléfono en secreto. «Luchan por la privacidad cuando les conviene y, sin embargo, en el momento en el que Harry habla por teléfono con el rey, aparece en un periódico».

En todo caso, desde el círculo más próximo a los duques de Sussex desligan a la pareja de cualquier tipo de filtración a la prensa británica y parece que la reconciliación sigue su curso ya que Harry tiene previsto hablar con Carlos III la semana que viene. «Por supuesto que Harry quiere tener una mejor relación con Carlos. Después de todo, él es su padre», confirman las mismas fuentes al portal estadounidense.