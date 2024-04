Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, reencuentro en televisión

La última vez que Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz coincidieron en un plató de televisión fue hace 27 años, precisamente antes de que se dieran el 'sí, quiero'. Ahora, el plató de 'TardeAR' ha sido testigo de su reencuentro televisivo. Ambos son colaboradores del programa vespertino de Telecinco, si bien el torero puso como condición para formar parte del equipo no coincidir con su exmujer en las tertulias. Sin embargo, la buena relación existente entre ambos desde hace años ha hecho que finalmente se hayan sentado juntos.

Un hecho que ha llenado de felicidad a la hija que tienen en común, Alba Díaz. La joven no ha dudado en comentar la fotografía de los dos juntos: «No puedo ser más feliz». Y es que siempre se ha sentido muy orgullosa de la relación que tienen sus padres a pesar de los años que llevan separados: «Me siento muy agradecida por mucho, pero sobre todo por lo que he vivido hoy, ver que mis padres después de tanto tiempo se respetan y se quieren tanto es de esas cosas que agradeces al universo. Gracias a la vida por todo lo bueno que me das y por darme las ganas de aprender de lo menos bueno».