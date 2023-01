Vargas Llosa: «Los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen»

Mario Vargas Llosa puso tierra de por medio después de que Isabel Preysler confirmara a la revista '¡Hola!' que su relación con el premio Nobel se había terminado. El escritor se marchó con su hijo a París donde ha dado la bienvenida al nuevo año, no en vano, el peruano ingresará en la Academia Francesa de la Lengua este 2023 a pesar de no haber escrito ninguna de sus obras en francés. A su regreso, los reporteros le esperaban a las puertas de su vivienda en Madrid y no dudó en responder para confirmar la separación y desmentir las causas esgrimidas. «No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen», afirmó rotundo al tiempo que aseguró que se encontraba «muy bien».

Y es que, si nos atenemos a la literalidad de la exclusiva de la revista de cabecera de la reina de corazones, la única frase entrecomillada era la que confirmaba el final de su relación con Vargas Llosa: «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión». Sin embargo, en el resto de la información, con el presumible beneplácito de la socialité, hablaba de «escenas de celos infundados». «Isabel quiere vivir una vida tranquila, sin sobresaltos, disfrutar de sus nietos, de su libertad, sin ninguna angustia del desamor y las discusiones», publicaba la revista, lo que permitía leer entre líneas que la madre de Tamara Falcó se había cansado de «sobresaltos» y «discusiones». Una versión que no habría gustado nada al premio Nobel y a su familia.

Desde el entorno de él han transmitido que eran personas de mundos muy diferentes, lo que los hacía incompatibles, y no han dudado en deslizar que el interés por la cultura de él y el del ella por el espectáculo hacía que sus caminos fueran divergentes. Versiones de uno y otro lado que parece mostrar que, más allá de las exquisitas formas, existe un mar de fondo que todavía no hemos conocido en su totalidad. De hecho, según contaba 'Semana', los hijos del premio Nobel sienten que «han recuperado a su padre» y creen que por fin van a poder «disfrutar de él» ya que, al parecer, querían a Isabel «lejos» del escritor.

Y así ha sido, ya que, mientras Vargas Llosa elegía la capital francesa para recibir al 2023, Isabel Preysler también se marchaba de España y volaba a Miami para despedir el 2022, donde puede disfrutar de la compañía de sus hijos mayores, Chabeli y Enrique Iglesias, y de los hijos de ambos. A buen seguro que la socialité le habrá pedido tranquilidad de amor para ella y para los suyos, después de que el último trimestre del año se haya cerrado con dos sonadas rupturas en la familia, la suya y la de Tamara Falcó, a la que el compromiso matrimonial apenas de duró unos días.