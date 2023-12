Xavier Sardà reúne a su tropa en 'Crónicas marcianas: el reencuentro'

«Yo soy Yola Berrocal gracias a 'Crónicas marcianas'. Si no hubiera existido el programa, yo no estaría aquí», dice convencida en 'Crónicas marcianas: el reencuentro'. Posiblemente no haya mejor carta de presentación para este documental de noventa minutos de duración que esta noche se emite en Telecinco, a partir de las 22:50 horas. Producida por Producciones Ertal, con el beneplácito de Gestmusic -Toni Cruz, Joan Ramon Mainat y Josep Maria Mainat, productores ejecutivos del formato, también tienen su hueco en el documental-, productora detrás del formato original, la pieza tiene por objetivo «revisitar lo que fue 'Crónicas marcianas' desde la emoción y el reencuentro de los marcianos, con el repaso a los momentos más divertidos del programa», avanzaba este lunes Yolanda Marcos, productora ejecutiva, en la presentación del especial que tuvo lugar en las instalaciones de Mediaset.

No es tarea fácil. Fueron un total de 1.277 programas entre 1997 y 2005, con 1,72 millones de espectadores de media y un 30,6% de cuota de pantalla para un programa tan divertido como transgresor y reivindicativo que, demasiado a menudo, se pasó de frenada, razón por la que muchos críticos de televisión lo catalogaban de telebasura.

«Yo siempre me preguntaba ¿pero todo el programa es telebasura? ¿Desde que empieza hasta que acaba? Con los años muchas personas me han dicho: 'Qué injusto fui criticándoos como os critiqué'», se resarcía ayer su presentador, Xavier Sardà, acompañado de buena parte de los marcianos, acerca de un espacio que tenía mucho de coctelera y que lo mismo arrancaba con una tertulia de corazón con colaboradores como Coto Matamoros o Enrique del Pozo, que entrevistaba a Concha Velasco o terminaba con el humor surrealista e inteligente de Juan Carlos Ortega. «Por mucho que los enfrentamientos en la mesa fueran duros, el humor siempre estaba presente, con la idea de que nada era demasiado importante», analizaba, a su lado, Carlos Latre, uno de los grandes impulsores del revival.

Eso sí, la puesta en marcha de este especial no parece abrir la puerta a la continuidad de un formato que se estrenó hace ahora 25 años y echó el cierre hace 18. «Aquí lo que hacemos es el reencuentro, en principio, una única noche. Digo en principio porque si funciona puede que haya otro único programa, pero yo volver a 'Crónicas' a estas alturas, como os podeis imaginar, no», zanjaba Sardà.

Será Latre, responsable de algunas de las míticas imitaciones del programa -la bruja Lola, Pozi, la Pantoja de Puerto Rico o Bea, la becaria-, el encargado de guiar al presentador en este reencuentro que tiene lugar en los mismos estudios en el que se realizó el programa y en el que también participan Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés. Boris Izaguirre, en cambio, estará presente de forma telemática ya que «está ultimando su nuevo libro».

«Despues de estar ocho años batallando en aquel fragor poder volver aquí y ver que casi todos nos llevamos bien es muy satisfactorio», apuntaba Sardà, que también aprovechó su intervención para celebrar que «la violencia sea cosa del pasado» y que los atentados terroristas ya no formen parte de la cotidianidad. Fueron, precisamente, estos momentos, y no los enfrentamientos que se sucedían diariamente en la mesa, los que más tenso le pusieron. «Cuando tienes que suspender todo un programa porque asesinan a Ernest Lluch 45 minutos antes de empezar, o con los atentados de las Torres Gemelas o el 11-M... Siempre nos preguntábamos: ¿qué vamos a hacer ahora?», recordaba el periodista, que en aquella época cambiaba el ritmo del programa al paso, con anotaciones en una tablet y toques por debajo de la mesa a sus colaboradores. «Yo le decía a todo el mundo: 'Tienes que disfrutar y enloquecer'. El único que tenía que estar más o menos controlando soy yo».

Lo corroboraba, a su lado, Paz Padilla: «Sabe ver el talento y hace que te crezcas. Cuando te tocaba, él se apartaba y decía: 'Este es tu momento'. Yo esa generosidad no la he vuelto a ver». Asegura Padilla que fue en 'Crónicas marcianas' donde creció como artista y supo que quería ser actriz. En el espacio se metió, por ejemplo, en la piel de una profesora de inglés enloquecida con la llegada de Ricky Martin. «Nos dijeron que conocía el programa, que podíamos hacer el humor que quisiéramos, pero que no lo tocáramos», rememoraba Sardà. Padilla, por su puesto, acabó con la cabeza del cantante debajo de su falda.

Historia de la televisión

«Mientras estábamos haciéndolo, no éramos conscientes del fenómeno televisivo que era y de que estabamos haciendo historia... Hicimos audiencias que nunca se repetirán», afirmaba Latre, uno de los responsables de que este especial haya sido posible y que ha dado las gracias a Atresmedia porque han peusto todas las facilidades -el propio Jorge Salvador, productor ejecutivo de 'El hormiguero', sale en el documental-. «Creo que 'Crónicas' merecía este reencuentro desde el cariño y el amor porque el formato sigue vivo». No en vano, el hilo conductor del espacio es si sería posible retomar hoy en día la producción de 'Crónicas marcianas'. Y de momento la conclusión parece ser que no. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, presente en la puesta de largo, reconocía este lunes que «ahora mismo no nos planteamos el regreso de un 'late night' a la emisora». «¿Y para qué todo esto?», preguntaba el siempre brillante y ácido Mariano Mariano.

Está claro que hay asuntos que, con la sensibilidad actual, serían difíciles de tratar, aunque Sardà matizaba. «En realidad no soy de los que sienta nostalgia de una epoca ostensiblemente mejor respecto a la que estamos viviendo. Sí que es verdad que como el programa era a esa hora tardía del reencuentro con el sueño y las pesadillas, se permitía hacer una serie de cosas aunque tampoco son tantas las que no se podrían hacer ahora». Y ponía como ejemplo los striptease. «Pero yo creo que el ejercicio de la libertad depende de los profesionales. Soy un señor de 65 años y no leo jamás nada de ninguna red social y sin embargo veo que ahora hay gente que hace programas y ve lo que la gente escribe en redes y eso les condiciona y es algo en lo que estoy en total desacuerdo», afirmaba quien estuvo a cargo de un programa que vivió dos fenómenos televisivos muy importantes: el primer 'Gran hermano' y el primer 'Operación triunfo', también de Gestmusic. «El programa de La 1 se emitía en el estudio de al lado y metíamos a triunfitos como Bisbal, Bustamante, Chenoa o Rosa en nuestro plató, con el cabreo de los directivos de Telecinco y de los de RTVE», recordaba Sardà.

Fernando Ramos destacó la flexibilidad de un programa en el que «podía pasar cualquier cosa». Si Bustamante estaba acatarrado, a Sardà se le ocurría que se podía traer una cama de hospital al plató y así se hacía. Por 'Crónicas marcianas', además, desfilaron invitados de tanto calibre como Cindy Crawford, David Copperfield, Enrique Iglesias, Tom Jones o Diana Ross.

Por su parte, Mariano Mariano recordó que este espacio contribuyó a «la normalización de la gente con capacidades diferentes. Yo iba con bastones, Galindo era pequeño, y aquello era un choque. Hicimos real lo que llaman ahora la normalización porque prevalecía el talento de quien salía a escena. Salía Galindo y al principio todos se quedaban con que era pequeño, pero nada más hablar se te olvidaba y veías que era la reserva moral de 'Crónicas marcianas'. Fuimos transgresores también en eso». «Y luego, todos los anormales que estabamos alrededor», decía entre risas Rosario Pardo. Padilla también alabó su lado más pionero y único: «Todo lo que he ido haciendo después, ya se había hecho en Crónicas».

El especial contará también con las intervenciones de otros recordados rostros y figuras emblemáticas del formato como Boris Izaguirre, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelys Zamora. Por último, rendirá también homenaje a figuras ya desparecidas como el entrañable Señor Galindo (Martí Galindo), Rosa María Sardà, Carmen Hornillos y el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat, entre otros.