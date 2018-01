Wendi lleva la polémica a ‘Got Talent’

La artista gaditana afincada en Tenerife, Wendi Superstar, rostro asiduo de los espectáculos de cabaré y salas de espectáculos de las islas llevó la primera polémica al estreno de la tercera edición de Got Talent, en Telecinco. Wendi para impresionar al público y al jurado con un espectáculo muy peculiar, que incluía el movimiento de sus pechos. Un show que ya ejecutó en la gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017, junto a Drag Orion, segundo finalista. Con un look renovado pero con la misma esencia de espectáculo, la artista acaparó la atención en de todos en cuestión de segundos. «Es maravilloso”, aseguraba Jorge Javier durante la actuación mientras se levantaba a aplaudir. Edurne también encantada con ese «movimiento de pechamen». Pero a quién no le convenció nada fue a Risto Mejide que fue muy crítico con la artista. De hecho, el controvertido publicista se enfadó profundamente. «Me produce una tremenda tristeza en lo que queréis convertir ese concurso», decía el publicista. Además, añadió que «el Tekila ganó por vuestra culpa y ahora esta mujer puede llegar a la final también por vuestra culpa», mientras ellos respondías que «es un número divertido», pero él repetía que no lo era, «para mí es una payasada». Sin duda, con Wendi llegó la polémica al programa.