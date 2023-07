Vuelve 'El Grand Prix del verano' con vaquilla humana y dinosaurio

Todavía no tiene fecha concreta pero el regreso de 'El Grand Prix del Verano' está a la vuelta de la esquina. Será en julio y volverá a contar con Ramón García como maestro de ceremonias. Esta mañana, en el plató en el que los participantes de los ocho pueblos seleccionados rodarán y se partirán la crisma, un García pletórico reconocía que tanto el programa como el presentador han cambiado «poco». «Yo sigo teniendo la misma ilusión, o más, que cuando empezamos a hacer el programa, sobre todo porque esto es un reto después de estar dieciocho años sin hacerlo», apuntaba quien estuvo al frente del formato durante once veranos ininterrumpidos.

A nadie se le escapa que el presentador y Carlo Boserman, director general de EuroTV (Grupo iZen), llevaban años apostando por la vuelta del espacio a la televisión pero siempre encontraban la negativa por respuesta. «Al final, el tiempo nos ha dado la razón, ya que la gente lo estaba pidiendo», se congratulaba García, que agradecía a Boserman haber estado «como un martillo pilón» en los momentos en los que el presentador estaba ya a punto de tirar la toalla. «Es que este programa es el reflejo de lo que ha pasado en mi vida. Cuando empecé estaba soltero y no tenía hijos y ahora estoy divorciado y con dos hijas que han crecido y han visto poco el 'Grand Prix' y una de las razones por las que vuelvo es para que vean a su padre divertirse haciendo esto», detallaba emocionado.

La fórmula sigue siendo la misma. Serán siete programas y en cada uno de ellos competirán dos pueblos en esta suerte de «olimpiadas de los municipios españoles». Eso sí, en esta ocasión habrá dos semifinales y una final. «Queríamos que tuviera ese puntito de competitividad como de Champions para hacerlo más emocionante», señala el conductor. En este sentido, buena parte del esfuerzo de volver a poner en marcha el formato ha estado en «encontrar el equilibrio entre la memoria histórica que la gente tiene del programa y lo nuevo».

Así las cosas, las pruebas más recordadas seguirán en el programa: Troncos Locos, los Bolos (ahora Superbolos), el Diccionario, la Patata Caliente y Baloncesto en Pañales. Pero entre las novedades, habrá una rampa que se utilizará en dos alturas para jugar a La Guardería y Escala como Puedas, dos gymkanas; una plataforma giratoria para Alicia en el País de las Caidillas; Los Ki-monos, una yimcana aérea encima de la piscina, y unos ventiladores gigantes en el Perrito Piloto.

Contaba Boserman que en el apartado artístico el reto también ha sido complejo. «Teníamos que mantener la esencia pero con un toque moderno, con un lenguaje de 2023», relataba. En un primer momento, incluso, experimentaron con un plató rodeado de pantallas LED, pero pronto lo desecharon. Fue entonces cuando imaginaron unas casas retorcidas, como de cómic, y contactaron con artesanos para su realización, «algo ya no tan fácil porque quedan pocos».

Adiós a la vaquilla

Sin duda la ausencia que más dará que hablar en esta nueva etapa del concurso es la de la vaquilla. La nueva Ley de Bienestar Animal obligaba al formato a renunciar a la figura que siempre había sido su estandarte, pero el equipo se las ha ingeniado para que su imagen siga en el logo y para que, de alguna manera, siga formando parte del juego. «Le dimos muchas vueltas pero siempre llegábamos a la conclusión de que era el programa de la vaquilla y yo también era Ramontxu el de la vaquilla, así que no la podíamos quitar», explica el presentador. La nueva vaquilla humana, con un traje al estilo mascota de la NBA, volverá a molestar a los jugadores cuando los alcaldes decidan utilizar un comodín. «Como veis es bastante tocapelotas», afirmaba ante los periodistas mientras la musculosa vaquilla animaba la presentación. Será dificil, sin embargo, que provoque los porrazos que causaba el animal.

Quizá por eso la vaquilla no estará sola y llegará al concurso acompañada del dinosaurio Niko, que García cree que «encantará a los pequeños de la casa». Estará en las yimcanas y en alguno de los juegos molestando a los jugadores antes de terminar la prueba e interactuando con los tres presentadores. Y es que junto a García, estarán la creadora de contenidos y 'streamer' Cristinini y la actriz Michelle Calvó, ambas seguidoras del programa desde que eran niñas. Cristinini será la experta en juegos y los retransmitirá desde su cabin. «Me he traído una parte de la casa, un 'set up' con las pantallas, mis cámaras y mis figuritas. Y estoy abierta a que la gente me mande para poner más», pedía. Calvó, por su parte, será la embajadora de los pueblos y estará con los alcaldes y padrinos. Será la experta de las localidades y se acercará a las gradas para hablar con los participantes: «Estaré con ellos viviendo sus emociones y nervios. Y también dando a conocer al público historias que van a emocionar bastante», contaba. Junto a ellas, Wilbur, que será el encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una formamuy diferente: en tono cómico y mediante acrobacias.

A juicio de García, lo mejor del 'Grand Prix' es «verlo en familia. Ya la canción lo decía: es el programa del abuelo y el niño». Y aunque tiene claro que la televisión ha cambiado mucho en estos treinta años, considera que «ver en familia es la base emocional que va de de la mano del 'Grand Prix'. ¿Conseguiremos juntar de nuevo a la familia frente al televisor? Yo creo que sí pero ese es el reto de este programa de entretenimiento, blanco, familiar y muy facil de enteder», asume el presentador.

Al primer programa acudirán Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid) y los padrinos serán el actor Miguel Ángel Muñoz y la cantante y actriz Lolita. Aguilar de Campoo (Palencia), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo) completan la lista de pueblos seleccionados. Los 540 pueblos que hay en España con entre 5.000 y 10.000 habitantes recibieron un email por si querían participar y 120 respondieron que sí. Reconocía esta mañana García que nunca se le ha dado mucha importancia al premio del 'Grand Prix', aunque es un dinero que se invierte en el pueblo -la oficina de turismo de Cudillero, por ejemplo, se realizó con el premio del concurso-, sin embargo, el presentador sí quiso destacar «lo importante es que en 'prime time' se dé visibilidad durante dos horas y media a unos pueblos pequeños, ahora que tanto se habla de despoblación. Esto también es labor de la televisión pública».

Finalmente, García aseguró que RTVE es su casa. «He trabajado 25 años ininterrumpidos aquí, me he ido, he vuelto, pero cuando llegas es como si te pusieran un sello a fuego en el corazón y no se puede quitar».