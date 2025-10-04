Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

'Generación Porno' es el último programa que ha hablado de sexo en televisión. Shine Iberia

¿Volvemos a hablar de sexo?

Expertos discrepan sobre la oportunidad de recuperar los viejos formatos televisivos que abordaron el asunto en los 90 con la doctora Ochoa e Isabel Gemio mientras las infecciones de transmisión sexual se desmadran

Izaskun Errazti

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:14

Hace 35 años Elena Ochoa ya era una figura de trascendencia mediática en España, y no precisamente por su matrimonio con uno de los arquitectos ... más prestigiosos del mundo. Lady Foster, a quien la prensa británica sigue ahora con gran interés por su labor profesional al frente de Ivorypress, una exquisita editorial especializada en el mundo del arte, era entonces simplemente la doctora Ochoa y presentaba en la televisión pública, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, 'Hablemos de sexo', el primer programa sobre un tema entonces tabú que calentó el país. El creador del archiconocido 'Un, dos, tres' volvió a revolucionar la pequeña pantalla con una fórmula que funcionó -se emitieron 42 programas- y que repitió cuatro años después con 'Luz Roja' y la misma conductora, aunque sin el sexo como tema principal la audiencia se resintió.

