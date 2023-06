Sálvame dice adiós con una fiesta muy emotiva

Esta tarde, con el programa número 6.639, la edición diaria de 'Sálvame' se despedía para siempre de la parrilla de Telecinco. Lo hacía con una fiesta por todo lo alto, muy emotiva y no exenta de épica. Un evento que comenzaba exactamente a las 16:53 horas con unos rótulos en blanco donde se recordaban los objetivos de un programa que inició su andadura en 2009 «con la única intención de entretener» al público y de montar «la fiesta más loca de la tele». «En estos catorce años solo hemos querido evadiros de la realidad y hoy no va a ser menos. Comienza la última fiesta. Bienvenidos a la última función de 'Sálvame'. Solo se muere lo que se olvida. 'Sálvame' será eterno», prometía una última entrega que lucía en su esquina superior izquierda la etiqueta #HashtagluegoMariCarmen, fiel al humor que siempre ha llevado por bandera el espacio.

Toda una declaración de intenciones. Con la premisa ya apuntalada y los primeros acordes del 'I Will Survive' de Gloria Gaynor -la Stereo Star Band estuvo amenizando la tarde con música en directo y canciones muy vinculadas al programa-, Terelu Campos, Adela González y María Patiño, junto a los colaboradores y el equipo que realiza día a día el programa, todos ellos de blanco inmaculado, entraron en un plató decorado con mesas de camping, banderines y bombillas, moviéndose al son de la música.

Otro vídeo con una referencia al Titanic y a la muerte del programa, quizá no muy acertada después de la implosión del submarino Titán, daba paso a las primeras palabras de las presentadoras, en ausencia de Jorge Javier Vázquez, de baja por un problema de salud, que ni siquiera entró por teléfono. «Es nuestro último programa, pero no nos vamos a despedir. Esto no va a ser un funeral, va a ser una fiesta por todo lo alto, celebrando la noche de San Juan», decía Campos. «Va a ser la mejor tarde en estos catorce años», indicaba González. «¡Comienza la tarde más gamberra de 'Sálvame'!», gritaba Patiño.

Lo de San Juan tenía sentido pues fue el hilo conductor del espacio producido por La Fábrica de la Tele, que celebró un ritual al que puso punto y final con una gran hoguera en el parking de Mediaset en el que ardieron objetos significativos del formato y de la escenografía del plató. Ahí estaban conceptos como 'Chuminero', el baile con el que Lydia Lozano despertaba a la audiencia cuando el público se amodorraba y que hizo por última vez; el sombrero de Nacho Polo, que diligentemente trasladó su ex Víctor Sandoval a la pira, o la cabeza de venado que le tocó, cómo no, a Marta López, la protagonista del 'Merlos Place'. Con cada viaje, la realización dividía el plano para mostrar lo que ocurría en plató mientras el protagonista de turno trasladaba también algunos de los grandes secretos del programa hasta la hoguera. Una hoguera que hacia las nueve de la noche prendió con una flecha Antonio Rebollo, replicando la gesta que el deportista realizó durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992.

La Fábrica de la Tele también aprovechó el espacio para confirmar los rumores de la última semana. Ocho de los colaboradores del programa, entre los que se encuentran Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Lydia Lozano, ya tienen un nuevo destino: protagonizarán un reality en Netflix en el que buscarán trabajo en América. El director del proyecto, desarrollado por la misma productora, será David Valldeperas y el acuerdo con Netflix parece que abre la puerta a otros contenidos basados en el universo 'Sálvame'.

Quizá por eso esta tarde seis de los colaboradores quisieron mostrar su valía como reporteros. Así Kiko Matamoros comenzó el programa en la casa de Charito, concejala de Patones de Arriba, en Madrid, que tiene 99 años y no se pierde nunca el programa. «Me entretenía, y en lugar de dormirme constantemente en el sillón, me animaba a escucharos. Hacéis mucho por los mayores», decía. La sorpresa que se desvelaría después es que en el mismo edificio vive la madre de Lydia Lozano, colaboradora con la que Matamoros ha tenido tremendas broncas en estos catorce años. Fieles a su compromiso con la creación de tramas, intentaron que la madre de la colaboradora saludara a Matamoros, pero no estaba en casa.

Lozano es otra de las que viajó. Concretamente hasta Pantoja, un pueblo de Toledo cuyo alcalde se llama Julián. Y ya está, ese fue el chiste. Chelo García Cortés, en cambio, se desplazó al barrio de Tetuán. El influencer Alexsinos, famoso por sus memes acerca del programa, le abrió las puertas de su casa. A su lado, tres amigos del creador de contenido aseguraban que el espacio «ha ayudado tanto al colectivo que lo vamos a echar mucho de menos».

Ampliar Lydia Lozano, con su último baile chuminero.

Alonso Caparrós quiso también subrayar la idea de que el espacio es un programa que hace compañía a distintas generaciones de espectadores, así que se personó en una casa en la que todos lo ven, desde el abuelo Pepín hasta Daniela, una chavala de catorce años que nació precisamente el 27 de abril de 2009 a las cuatro de la tarde, cuando 'Sálvame' echaba a andar. De reportero también estaba Pipi Estrada, en el hospital Montepríncipe porque quería dar la bienvenida al mundo al primer bebé después de la era 'Sálvame'. E incluso Belén Esteban se acercó a una residencia de mayores. La copresentadora de 'Sálvame', que estaba especialmente emocionada, se acercó a Giorgina, una de las residentes, que aseguraba que no se perdían ni un capítulo y que cuando los colaboradores discutían y se enfadaban el programa «es todavía mejor».

El dueño del cortijo

Pero antes de que la hoguera empezara a arder, con el 'Caruso' interpretado por Luciano Pavarotti sonando de fondo y buena parte del equipo llorando y dando palmas, hubo dos momentos igual de especiales. Uno, cuando el espacio lanzó el vídeo donde se homenajeaba al «dictador» Jorge Javier Vázquez, con muchos de sus compañeros al borde de las lágrimas. «Jorge Javier lleva las riendas del cortijo y es el dueño de este universo loco, sin el absolutamente nada hubiera sido lo mismo. 'Sálvame' es Jorge Javier y Jorge Javier es y será siempre 'Sálvame'», decía el narrador. Su ausencia no fue la única que se lamentó. También la de Mila Ximénez, fallecida en 2021, estuvo muy presente. El otro, cuando Germán González, la voz en off de buena parte de los vídeos de 'Sálvame', leía la carta que han escrito los colaboradores del formato y que permanecerá en una cápsula del tiempo protegida en la cámara acorazada de un banco durante cien años.

Las idas y vueltas de publicidad iban coronadas con valoraciones positivas del espacio de personas como Maribel Verdú, Alaska, Alessandro Lequio o Jaime Cantizano, que incluso llegó a competir con el formato cuando estaba en Antena 3, a la que 'Sálvame' llegó a apodar como la cadena triste -hubo un guiño a esto en la coda final- con 'Dónde estás corazón'. Y no se olvidaron de aquellos personajes que en los últimos años no han querido saber nada del programa de corazón, con un vídeo en el que invitaban por teléfono a Raquel Bollo, Anabel Pantoja, Rosa Benito, María Jesús Ruiz, Jesulín de Ubrique, Olvido Hormigos, Isabel Gemio o María José Campanario a acudir al último programa. Ni qué decir tiene que muchos colgaron el teléfono y todos rechazaron la propuesta, pero sorprendió mucho, por ejemplo, la respuesta de Campanario. «No me habéis tratado nada bien, pero tampoco te creas que me alegro porque se acabe. Lo siento por la gente que se queda sin trabajo», dijo a su interlocutor.

Ampliar

Después de entonar en riguroso playback por primera y última vez 'Borrón y cuenta nueva', el divertido y también mamarracho himno que ha compuesto Alejandro Abad para el programa, el equipo desfiló por última vez por los pasillos de Mediaset de camino a la hoguera y allí se cruzaron con Pedro Piqueras. Las conexiones entre el programa y el espacio de Piqueras eran, a menudo, surrealistas, sobre todo cuando el plató del programa de corazón se convertía en una fiesta y Piqueras abría su informativo con una tragedia. «Vaya tardes te hemos dado», le decía Terelu Campos. «Era como una ruleta rusa, a ver qué pasaba», reconocía Piqueras. «Que tengáis mucha suerte. Creo que sois gente estupenda y yo os voy a recordar toda la vida», les deseaba.