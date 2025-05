La UER no multará a España por el mensaje a favor de Palestina en la final de Eurovisión Bélgica e Islandia se suman a la petición de RTVE para pedir transparencia por el televoto de Eurovisión

Fernando Morales Lunes, 19 de mayo 2025, 19:54

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) no sancionará a España por el mensaje en favor de Palestina que RTVE emitió justo antes de iniciar la retransmisión oficial de la final de Eurovisión. «Frente a los derechos humanos, el silencion no es una opción. Paz y justicia para Palestina», se pudo ver instantes antes de que comenzara la 69 edición de uno de los festivales que más polémicos se recuerda ya no solo por la participación de Israel sino por su segundo puesto gracias al televoto.

En concreto, RTVE, encargada de la emisión del festival en España, emitió este anuncio tras la amenaza que la UER había hecho a la delegación española en el caso de que durante la final se repitieran los comentarios realizados por los presentadores españoles a la hora de explicar la canción con la que el país hebreo acudía al concurso. Tony Aguilar y Julia Varela recordaron durante la segunda semifinal del certamen, que ya no en la final, la invasión de Israel sobre Gaza, ataques por los que ya han muerto más de 50.000 civiles. Un mensaje que no gustó a la delegación y por la que pidió a la organización que sancionara a España, mimebro del denominado Big Five.

Pero pese a la amenaza y posterior respuesta de RTVE durante la emisión de la final en Basilea, la UER no sancionará a la Corporación pública. «RTVE es responsable de cualquier contenido emitido fuera de la retransmisión del Festival de Eurovisión» han indicado fuentes de lorganismo organizador del certamen.

Aún así, el eurodrama de este año, que vuelve a transcerder lo musical y entra de lleno en la política, no se ha quedado ahí, sino que España, además de Bélgica e Islandia, han pedido a la organización transparencia por el televoto de Eurovisión, después de que Israel fuera el país más apoyado por el público, incluído el español, al conseguir 297 puntos del televoto en una noche en la que Melody quedó antepenúltima al recibir tan solo diez puntos por parte del público y 27 del jurado.

Lo cierto es que el presidente de RTVE mandó en abril una carta al organismo encargado de la organización del festival en el que pedía que se abriera un debate profundo entre todos los países sobre la participación de Israel en el certamen europeo, cuestionada por la guerra en Gaza. Cabe recordar que, a diferencia de Israel, la UER decidió expulsar a Rusia del festival cuando comenzó la guerra en Ucrania.

