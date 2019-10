Volverte a ver / Telecinco, 21.00 horas

“La vida es el arte del encuentro y hoy tiene lugar un gran encuentro”: con estas palabras Al Bano recibirá en plató a Cristina, una joven que siente gran admiración por él. Il maestro de la canción italiana, que durante más de dos décadas se convirtió junto a su exmujer Romina Power en la pareja más popular y querida del panorama musical transalpino, acude como invitado al programa. Será Berta, la hermana de la joven, quien propicie el encuentro entre Al Bano y Cristina, que a pesar de no contar con el apoyo familiar, sigue luchando por perseguir su sueño de ser cantante. Admiradora del músico desde que escuchó ‘Felicità’ por primera vez,

Además, Carlos Sobera intentará mediar en un conflicto familiar entre dos hermanas que llevan mucho tiempo distanciadas y será testigo del deseo de una mujer de reencontrarse con su madre biológica y de la lucha de una joven por afianzar su relación de pareja tras un duro revés.

Bajo el mismo techo / Movistar Estrenos, 21.00 horas

Un divorcio, una hipoteca, y la peor pesadilla de una pareja que se rompe: tener que compartir casa con tu ex. Cuando Nadia (Sílvia Abril) y Adrián (Jordi Sánchez) deciden separarse tras años de convivencia, se dan cuenta de que ninguno de los dos puede permitirse abandonar el precioso chalet que compraron en el apogeo de su matrimonio... y de la burbuja inmobiliaria. Atrapados por la deuda, al no encontrar a un comprador de la vivienda, se ven obligados a cohabitar, y acabarán declarándose la guerra y montando su particular campo de batalla bajo el mismo techo.