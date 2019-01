Coldplay en concierto (Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas)

Coldplay es uno de los grupos pop rock más influyentes del momento. La banda liderada por Chris Martin, y que ha vendido más de 8 millones de discos, actuó en Brasil ante miles de personas en el marco de la gira A Head Full Of Dreams, dos horas plagadas de grandes temas como Viva La Vida, Yellow o Magic, energía y con una potencia visual sobre el escenario difícil de superar. El tracklist del concierto incluye canciones nuevas y, por supuesto, sus éxitos: A Head Full Of Dreams, Yellow, Every Teardrop Is A Waterfall, The Scientist, Birds, Paradise, Always In My Head, Magic, Everglow , Clocks, Midnight, Charlie Brown, Hymn For The Weekend...