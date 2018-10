Queen. Rock Montreal (Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas)

En 1981, Queen ya era la mayor banda rock del mundo y lideraba todas las listas de ventas con Under pressure. El concierto de Montreal fue el único que grabaron de manera profesional y el que con el paso de los años se ha convertido en un símbolo de la música en directo. Con temas como Bohemian Rhapsody, We will rock you o Somebody to love, Queen llegó a lo más alto y Freddie Mercury se convirtió en leyenda.