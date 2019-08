El joven Charlie Chaplin es miembro de una numerosa familia que se gana la vida en los teatros de mala muerte de Londres. Pronto vio a su padre morir alcoholizado y a su madre enferma, Hannah, trabajando duramente para sacar adelante a su hermano Sydney y a él mismo. Su única evasión era el teatro. Pero Hannah está gravemente enferma y debe ser ingresada en un psiquiátrico. Chaplin entra a trabajar en una compañía de música y pantomima, que le lleva de gira por Estados Unidos. Allí conoce al productor de cine Mack Sennett con el que firma un contrato. Chaplin demuestra su gran habilidad para comunicarse con el público. Además de actuar comienza a dirigir los filmes que protagoniza y su personaje de un entrañable vagabundo da la vuelta al mundo. Su éxito artístico no se corresponde con el sentimental, casándose cuatro veces, la primera con la actriz Edna Purviance y la segunda con la conocida Paulette Godard. A la vez Chaplin hace amistad con el actor Douglas Fairbanks, con quien funda la United Artists, junto al director D. W. Griffith y a la actriz Mary Pickford. Activista a favor de los derechos de las minorías y de la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial para detener el avance nazi, pronto es tildado de izquierdista y, tras la guerra, el Comité de Actividades Antiamericanas le llama a declarar. Charles Chaplin no acepta la citación y se exilia en Europa. No volvería a los Estados Unidos hasta recoger el Oscar honorífico que le fue concedido en 1972.

En las profundidades del Amazonas, en la frontera entre Brasil y Colombia, la joven detective Helena y su compañero Reynaldo, un policía indígena, investigan una serie de extraños asesinatos. Pero cuando descubren el cadáver de una joven que no muestra ningún signo de envejecimiento, queda claro que estos crímenes no son el mayor de los misterios ocultos en la selva. Por otro lado está la historia de Yua y Ushe, dos nativos a los todo el mundo llama «los eternos», y su batalla contra Joseph, un extranjero que cree que los indígenas guardan un increíble secreto. Las diversas tramas y personajes se entremezclan para desentrañar un misterio que podría cambiar sus vidas... y a toda la humanidad.

Dirigen la serie David Fincher (Desaparecida, Zodiac), Andrew Dominik (Mátalos suavemente, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford) y Carl Franklin (The Leftovers, House of Cards).

¿Quién no recuerda las míticas cintas de Jane Fonda haciendo aeróbic en los 80? Las nuevas generaciones no conocerán la existencia de los videoclubs, pero la estética VHS pervive a día de hoy. Esta es la historia del VHS.

Diagnosis / Netflix

Diagnosis, basada en la enormemente popular columna que la Dra. Lisa Sanders publica en The New York Times Magazine, cuenta las historias de varios pacientes en busca de un diagnóstico —y con él, la posibilidad de una cura— para sus misteriosas enfermedades. Combinando el potencial del crowdsourcing, las redes sociales y la experiencia médica a nivel global, cada caso se va aclarando gracias a nuevos descubrimientos que anteriormente habían eludido a los médicos. Diagnosis, obra de los galardonados productores ejecutivos Scott Rudin, Simon Chinn y Jonathan Chinn en colaboración con The New York Times, analiza el trascendental impacto que supone encontrar un diagnóstico para unos pacientes que llevan tantísimo tiempo en busca de respuestas, y el alivio terapéutico que surge al conectar con otras personas capaces de empatizar con sus experiencias.