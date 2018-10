Los videoclips de los 90 (Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas)

El videoclip fue el gran género televisivo de los años 90 y este espacio es todo un homenaje a los creadores visuales que definieron toda una época. Cineastas de la talla de David Fincher o Spike Jonze, no sólo reinventaron la narrativa en las salas de cine, sino que se sintieron atraídos por esta nueva forma de plasmar en imágenes el universo musical de artistas como George Michael o Beastie Boys. Las imágenes del Black and White de Michael Jackson marcaron una época en cuanto a innovación visual y en cuanto a presupuesto que ascendió a 4 millones de dólares. Bjork se sirvió de un escenario sospechosamente parecido al de la película La, La, Land de la mano de Spike Jonze en It’s so quiet. Y todo el mundo recuerda el Don’t look back in Anger de Oasis o el Wannabe de las Spice Girls... Los videoclips de los 90 es un maravilloso viaje al pasado para revivir los mejores años de la música en televisión.