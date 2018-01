Womad (La 2, sábado y domingo, 15.15 horas)

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vivió a finales del pasado año la multitudinaria vuelta de su festival musical más emblemático, Womad. La exitosa edición fue recogida por las cámaras de Televisión Española. Este fin de semana, La 2 de TVE, emite un programa especial sobre aquel encuentro multicultural que reunió a artistas de la talla de Bombino, Orkesta Mendoza, Horace Andy, Niño de Elche, Papaya, Kuarembó, Beating Heart o The Brand New Heavies, entre otros. hora, de la mano de La 2 de TVE, será una buena oportunidad para que quienes lo vivieron en directo recuperen las sensaciones de hace unos meses y para que aquellos que no lo pudieron disfrutar, lo hagan ahora desde el salón de sus hogares.

Fútbol (beIN, 15.15 horas)

El tercer y cuarto clasificado de LaLigaSantander (Valencia y Real Madrid, respectivamente) se enfrentan esta tarde en Mestalla. A las 17.30 juegan el Málaga y el Girona y a las 19.45, el Villarreal contra la Real Sociedad Todos partidos se ofrecen en beIN LaLiga.