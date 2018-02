Pearl Jam en concierto (Movistar Estrenos, 21.00 horas)

Se estrena Pearl Jam en concierto, con la actuación que cerró una gira americana épica que le había llevado por 26 ciudades con una cita en el Wrigley Field de Chicago. Para el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, era un lugar mágico por ser fan incondicional del equipo de béisbol de la ciudad, los Chicago Cubs. El resultado es un concierto repleto de hits, con temas que recorren los 25 años de carrera del grupo, en el que no faltan Better Man, Black Corduroy, Jeremy y All the way.

El hormiguero 3.0 (Antena 3, 20 45 horas)

Pablo Motos entrevista a María Pujalte y Amparo Larrañaga que regresan a las tablas del Teatro Maravillas de Madrid con El reencuentro, una obra de Ramón Paso dirigida por Gabriel Olivares y que presenta a dos hermanas que se reencuentran después de veinte años sin verse. Catalina (María Pujalte) llega a casa de Julia (Amparo Larrañaga) después de quedarse sin marido. En las dos semanas que los espectadores las ven convivir en el escenario salen a la luz muchos secretos familiares y los odios, culpas y venganzas que las han separado durante tanto tiempo.

Alienígenas (Canal Historia, 21.50 horas)

Canal Historia ofrece dos nuevos documentales con motivo de la semana dedicada a los extraterrestres. Hoy emite El proyecto animal y Las voces de los dioses, a las 22.43 horas.