Operación Triunfo (La 1, 21.30 horas)

Llega la cuarta gala que arranca con una de las canciones con más fuerza de Gloria Gaynor, I am what I am interpretada por todos. Después, este es el reparto de temas: Julia y Dave cantan Vivir, de Estopa y Rozalén; Natalia y Alba, Toxic de Britney Spears. Por su parte, Carlos y Sabela se enfrentan a Estrella polar de Pereza y Marta y la grancanaria Marilia entonarán el tema de Ella baila sola Lo echamos a suertes. Miki y María: cantarán Quédate en Madrid de Mecano y sin cambio de letra; Noelia: vivirá La tormenta de Pastora Soler y Famous Take me to church, de Hozier. Los nominados son Joan y Damion. El primero ha elegido un tema de Allen Stone, Bed I made y Damion Give me love, de Ed Sheeran.