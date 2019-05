Las alarmas de Manuel (un alto cargo autonómico de un partido político español) y de su entorno saltan cuando Paco, uno de sus mejores amigos y vicesecretario del partido, es detenido bajo la acusación de manipulación de concurso público. Manuel termina siendo salpicado por el escándalo, del que únicamente Paco sale indemne. De esta forma, Manuel es expulsado del reino, señalado por la opinión pública y traicionado por los que, hasta hacía unas horas, eran sus amigos. Aunque el partido pretende que él cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo y luchará contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

Cuatro mujeres excepcionales movilizan a las bases electorales para enfrentarse a poderosos rivales políticos en A la conquista del Congreso, una mirada provocadora e inspiradora a las votaciones de mitad de legislatura de 2018 que cambiaron el equilibro de poder. Cuando la tragedia sacudió su familia en plena crisis económica, Alexandria Ocasio-Cortez, oriunda del Bronx, tuvo que hacer turnos dobles en un restaurante para evitar que les embargaran la casa. Tras perder a un ser querido por culpa de una enfermedad que podía haberse evitado, Amy Vilela no sabía cómo encauzar la rabia que sentía contra el fracturado sistema de salud estadounidense. Cori Bush, enfermera y pastora, salió a la calle cuando la Policía tiroteó a un afroamericano desarmado y las protestas y los tanques tomaron su vecindario. Paula Jean Swearengin, hija de un minero, estaba harta de ver cómo sus amigos y familiares sufrían los nocivos efectos medioambientales de la industria del carbón.

The Missing: Baptiste / Movistar Seriesmanía, 21.30 horas

Nueva entrega de la serie The Missing centrada en el personaje de Julien Baptiste (Tchéky Karyo), el icónico detective francés encargado de la investigación de los dos casos anteriores. Ahora retirado, Julien Baptiste disfruta de un tiempo de descanso en Ámsterdam junto a su familia. Pero un hombre como Baptiste no parece hecho para alejarse de su destino. Después de un encuentro con Martha Horchner, jefa de policía de Ámsterdam con quien tuvo una relación, Julien no puede evitar volver a involucrarse en una nueva investigación: la desaparición de una joven trabajadora sexual del Barrio Rojo llamada Natalie Rose. Las primeras sospechas apuntan a una red de tráfico de personas de Rumanía. La única conexión con la chica es su desesperado tío, Edward Stratton, un inglés instalado en Amberes que acaba de desplazarse a Ámsterdam para buscar a su sobrina, lo único que queda de su familia tras separarse de su mujer.